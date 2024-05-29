الجمعة 31 مايو 2024
توقيت مصر 02:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يسجل أعلى مستوى عالمياً وهذا سعره في البنوك اليوم

"هقول كلام هيزعل".. شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل حارس الأهلي

قرار قضائي ضد سفاح التجمع ونجله بالتحفظ على أموالهما.. تفاصيل

"زوجي طلع شمال".. زوجة تستنجد بالشرطة بعدما عادت للمنزل واكتشفت الكارثة

الحكم بالمؤبد على المشهورة العراقية "أم اللول"

بريطانيا تمنع داعية شهير من دخول أراضيها لسبب غير متوقع

"ليه التريقه علي بطني؟".. حمو بيكا يعلق بغضب بعد التنمر على صورته

فيديوهات مخلة وصور.. تفاصيل ابتزاز سيدات بالشرقية

طلاق هنادي مهنا وأحمد صالح.. الجمهور مصدوم بعد حذفها صورهما ويتسائل

ارتفاع كبير في الإصابة بـ"الإيدز" بهذه الدولة العربية لسبب صادم

الكويت تقبض على مراسل سعودي وتصدر بحقه حكماً بالسجن 7 سنوات.. ماذا فعل؟

الأربعاء، 29-05-2024 01:40 م


أفادت وسائل إعلان كويتية بأن محكمة الاستئناف في البلاد أيدت حبس مواطن سعودي يعمل مراسلا في وزارة العدل 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار لتزويره جنسية مواطن كويتي مختفٍ منذ عام 1995.

وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر بحبس مراسل سعودي في وزارة العدل 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار استولى عليها من وزارة العدل ومؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان من خلال تزويره جنسية مواطن كويتي مختفٍ منذ العام 1995، بالاشتراك مع سعودي هارب مدان بالعقوبة ذاتها".

كما أوردت صحيفة "المجلس الإلكترونية الخبر ذاته في صفحتها على منصة "إكس".

إقرأ ايضا

تنزيل (2)

الحكم بالمؤبد على المشهورة العراقية "أم اللول"

تنزيل (1)

بريطانيا تمنع داعية شهير من دخول أراضيها لسبب غير متوقع

images

ارتفاع كبير في الإصابة بـ"الإيدز" بهذه الدولة العربية لسبب صادم

أخبار متعلقة

4

الكويت تعلن القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة متلبساً بجريمة صادمة داخل منزله (صور)

Capture

شاهد.. ضبط 24 امرأة أثناء ممارسة الرذيلة في دولة خليجية

من-هي-حليمة-بولند-ويكيبيديا؟-إليك-أهم-المعلومات-عن-الإعلامية-780x470

الشرطة الكويتية توقع بـ حليمة بولند في كمين محكم