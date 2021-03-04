الخميس 04 مارس 2021
توقيت مصر 09:58 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشاداة بين تركي آل الشيخ وإعلامي سعودي شهير تنتهي بـ«بلوك»

صادم.. يقتل ابنته الطبيبة بـ 11 رصاصة في رأسها والسبب صادم (صور)

قذارتها فاقت الحدود !!

الأهلي يؤدب كهربا.. غرامة 200 ألف وحرمانه من المشاركة شهرًا

مفاجأة.. الأهلي يحرم "كهربا" من اللعب لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه

«خيانة».. دينا الشربيني تثير ضجة بعد انفصالها عن الهضبة

فيديو طرد مصطفى محمد في هزيمة جالطة سراي.. هل يستحق الطرد؟

أغرب خطأ طبي.. دخل لإجراء عملية في القلب فأجروا له ولادة قيصرية

صدام عنيف بين الكنيسة والحكومة في قبرص بسبب «الشيطان»

إيقاف برنامج «أحلى صباح» بعد سخرية المذيع من طه حسين

ADS
 

الكويت تتخذ قرارا صادما ضد المقيمين: سيطبق على المصريين

مصر والكويت
الكويت تتخذ قرارا صادما ضد المقيمين: سيطبق على المصريين
 
الخميس، 04-03-2021 06:59 ص أحمد عادل شعبان
كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن قرار صادم سيطال العديد من المقيمين.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: في قرار لا انساني .. لا أعلم من وراءه للأسف ... يجبر أي مقيم أتم الستين سنه من عمره على مغادرة #الكويت هذا يجوز في زمن فات ولكن الآن الستين تعتبر عز الشباب والعطاء .

وأضافت: صاحب القرار .. ماذنب الأسره اللي انولدت بالكويت وعاشت بالكويت وفق القانون وماعليها اي مختلفات من اي نوع وعيالهم درسوا وكبروا وعاشوا بالكويت وعندما تخرجوا ليدخلوا ميدان العمل ليعوضوا آبائهم عما فات #دولة_الإنسانيه تفرق شمل الأسره بحجة ان لاتجديد لمن هم فوق الستين ولا بيوم واحد.
 

إقرأ ايضا

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يكشف عن صفقة كبرى ستتم في الخليج قريبا

بايدن

صدمة غير متوقعة لـ" بايدن " من مجلس الشيوخ

thumbs_b_c_24bf4192dc1b8ca3466aa2c692270b19

الكويت تسجل أعلى معدل إصابة بـ كورونا منذ بداية الجائحة

أخبار متعلقة

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يكشف عن أخطر رسالة وجهتها دولة خليجية لأمريكا بعد تجاهل بايدن

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يحذر دول الخليج: أرى إشارات مريبة وغير مطمئنة للمنطقة بسبب هذا الشخص

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد: يجب على دول الخليج التصرف سريعا بعد ما فعله بايدن

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد: أردوغان قرر يغش من الإمارات هذا المشروع الضخم

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن المكان الذي يتسابق المصريين والسعوديين للانضمام له: سخيف

.

الكويت تتخذ قرارا مفاجئأ بشأن " حد الردة" على الفنانة التي تركت الإسلام واعتنقت اليهودية