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القبض على مدير مدرسة صور 100 فتاة سرًا

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ارشيفية
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الخميس، 12-01-2023 02:40 م

 

اعتقلت السلطات التركية مدير مدرسة بعد قيامه بتصوير أكثر من 100 فتاة سرا، وأحيل إلى المحكمة بتهمة الاستخدام غير القانوني لبيانات شخصية.

وقام مدير إحدى المدارس في مدينة أرضروم التركية بالسفر إلى مدينة اسطنبول بهدف قضاء إجازة في أوائل ديسمبر، حيث ألقي القبض عليه بعد قيامه بتصوير عدد من الفتات سرا خلال مشيهن في شوارع المدينة.

والتقط الرجل أكثر من 100 صورة لفتيات بطريقة غير لائقة، وقام بجمع الصور في أرشيف منفصل على هاتفه.

وبحسب صحيفة «الصباح» التركية، فقد التقط الرجل الصور لنساء يسرن في شوارع اسطنبول المزدحمة والحدائق وينزلن في مترو الأنفاق.

 

ولاحظ أحد المارة المصور غير المحظوظ وأبلغ الشرطة على الفور، حيث اعترف بذنبه وأحيل إلى المحكمة بتهمة «الاستخدام غير القانوني لبيانات شخصية».

 

 

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