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الطلب الأخير للفنان الراحل علي حميدة يكشف ابن شقيقته

علي حميدة
علي حميدة
 
الجمعة، 12-02-2021 01:22 م متابعات- أمينة عبد العال
كشف ابن شقيقة الفنان الراحل علي حميدة عن الطلب الأخير الفنان الراحل في ساعاته الأخيرة وهي الاستماع إلي القرآن الكريه بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد .
و أضاف في تصريحات صحفية تداولتها الصحف أن خاله كان يشعر باقتراب أجله فطلب منه البقاء إلي جواره في منزله الذي يقيم به بعد مغادرته للمستشفي ، لافتا إلي أنه توفي بعد صلاة العصر مباشرة .
وأشار إلي زيارة بعض شيوخ من مطروح لخاله للاطمئنان علي صحته وتبادلوا معه الذكريات و بالرغم من أن المجلس كان يعج بالصوت العالي إلا أنه لم يتضايق من ذلك بل كان سعيدا جدا بزيارتهم .
 

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