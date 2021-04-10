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الصحة العراقية تحذر من عواقب وخيمة بسبب " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 10-04-2021 12:13 م متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزارة الصحة العراقية تحذير من عواقب وخيمة في المستقبل لأن المواطنين لا يستجيبون لإجراءات الوقاية من فيروس " كورونا" بالتزامن مع وصول البلاد لمرتفع جديد من معدلات الإصابة اليومية .
وأضاف البيان الذي أصدرته وزارة الصحة العراقية أن علي المواطنين الالتزام تجاه الإجراءات الاحترازية من الفيروس و هو شبه معدوم في معظم مناطق العراق ، حسبما ذكر البيان .
وسجل العراق الأربعاء الماضي في 24 ساعة إصابات وصلت إلي 8331 ، وهو أعلي معدل تسجيل منذ أن بدأت الوزارة في حفظ السجلات في بداية تفشي المرض .

 

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