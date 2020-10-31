الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:16 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

الشرطة الأسبانية تعتقل " إمام " لبثه أفكار " داعش "

الشرطة الأسبانية
الشرطة الأسبانية
 
السبت، 31-10-2020 12:27 م متابعات- أمينة عبد العال
اعتقلت الشرطة الإسبانية مواطن مغربي بتهمة بث الأفكار المتطرفة بين المراهقين وجمع الأموال لحركة حماس الفلسطينية و كتائب " عز الدين القسام ".
ويلقب المواطن المغربي الذي تم اعتقاله بين المصادر الأمنية بـ " الإمام " ، وهو يقيم بطريقة قانوينة في باساخيس في إقليم الباسك شمال غرب إسبانيا ، وكان عاطلا عن العمل يعيش علي المساعدات الاجتماعية ويمارس نشاطه الديني ، حسبما نشرت الصحف المحلية .
وأشارت الشرطة إلي أنه يروج لفكر " داعش" بأشكال ملتوية كما وصفتها دون ترخيص مستغلا إمكانيات جمعية ممولة من طرف السلطات الإقليمية الباسكية و مواقع التواصل الاجتماعي ، لافتة إلي أنه أرسل 100 ألف يورو علي الأقل لكتائب عز الدين القسام في فلسطين .
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

ارشيفية

في ذكري مقتل البغدادي.. واشنطن تتوعد "داعش" بإجراءات جديدة

الملك سلمان وولي العهد

السعودية توجه كلمة مهمة للشعب الفلسطيني

ارشيفية

"داعش" تهدد السعودية بهجمات انتقامية

ارشيفية

العراق تعلن القبض علي قيادي كبير في " القاعدة "

corona-virus-getty

نحو 28 ألف إصابة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

1022919387_0_0_1763_954_1000x541_80_0_0_c1555d108b44a8e6cfccb6fc28426e2e

"المغامسي" يكشف نتيجة حديث "بندر بن سلطان" عن فلسطين