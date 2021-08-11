السودان يعلن تسليم «البشير» وآخرين للجنائية الدولية

الأربعاء، 11-08-2021
02:04 م
أعلن السودان
، الأربعاء، تسليم
المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة
الجنائية الدولية
، وهم الرئيس السابق عمر البشير
، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد
حسين، ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون.
وتتهم المحكمة هؤلاء بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية
في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.
وقالت وزيرة الخارجية السودان
ية، مريم الصادق المهدي، في لقاء سابق
اليوم، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
، كريم خان بالخرطوم، إن مجلس الوزراء
قرر تسليم
المطلوبين للجنائية الدولية، وفق وكالة الأنباء السودان
ية “سونا”.
كما أكدت لمدعي الجنائية، التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة
لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها، وفقا
لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.