السودان: سنستعيد أراضينا من إثيوبيا

السبت، 30-01-2021
05:52 م
المصريون
قال المستشار الإعلامي
لرئيس الوزراء السوداني فايز السليك إن من حق السودان الدفاع عن أراضي
ه على الحدود
مع إثيوبيا
.
وأضاف السليك، في مداخلة مع قناة "العربية"،
"سنستعيد أراضي
نا من إثيوبيا
لكننا نفضل الحل السلمي، وندعو الجانب الإثيوبي للقبول
بالحوار والعودة للتفاوض حول الحدود".
وتابع: "لا نشجع أي تصعيد عسكري مع إثيوبيا
، وليس لدينا
أي نية للدخول في معارك".
وأكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن بلاده تدعم
الحل السلمي بشأن الخلاف الحدودي المتصاعد مع إثيوبيا
، لكنه شدد على أن الجيش السوداني
"لن ينسحب شبرا واحدا من أراضي
ه".
وقال الوزير السوداني في تصريحات لقناة "الشرق"
السعودية، أمس الجمعة، إن "القوات المسلحة السودانية أعادت الانتشار داخل أراضي
ها..
ولن تنسحب شبرا واحدا بل ستنفتح على الأراضي
التي تسيطر عليها القوات الإثيوبية".
وأضاف صالح أن ادعاءات إثيوبيا
بشأن توغل القوات السودانية
داخل أراضي
ها "غير صحيحة"، موضحا أن تلك الأراضي
سودانية بموجب اتفاقية موقعة
بين البلدين عام 1902.
وأشار إلى أن السودان يتطلع إلى وضع علامات الحدود مع جارته
إثيوبيا
، مؤكدا أن الطلب الإثيوبي بسحب القوات السودانية "غير مقبول" لأن
الحدود مع إثيوبيا
متفق عليها دوليا ولا خلاف حولها".
وتابع الوزير السوداني أن هناك محاضر اجتماعات تعزز من موقف
السودان، مشددا على أن بلاده دائمًا مع الحل السلمي.