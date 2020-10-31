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السلطات الفرنسية تلقي القبض على شخص ثالث لصلته بـ"هجوم نيس"

الشرطة الفرنسية
أرشيفية
 
السبت، 31-10-2020 12:58 م وكالات- الدويني فولي
أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، بأن السلطات الفرنسية اعتقلت، يوم أمس الجمعة، شخصا ثالثا على صلة بـ"هجوم نيس"، الذي وقع يوم الخميس الماضي وأسفر عن ثلاثة قتلى.

 


وشهدت مدينة نيس الفرنسية، يوم الخميس الماضي، هجوما إرهابيا، حيث قام شخص متطرف، بقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، بسكين بالقرب من كنيسة في المدينة.

وقال مسؤول الادعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا، مساء يوم الخميس، إن منفذ هجوم نيس شاب تونسي من مواليد العام 1999، مشيرا إلى أنه دخل البلاد عبر باري، يوم التاسع من أكتوبر.

وصرح بأن منفذ الهجوم الذي يدعى إبراهيم العويساوي، كان يحمل وثيقة تابعة للصليب الأحمر الإيطالي.

وكان متحدث قضائي تونسي قد أفاد في تصريح لوكالة "رويترز" سابقا، بأن التونسي المشتبه به في هجوم نيس بفرنسا يدعى إبراهيم العويساوي، مشيرا إلى أنه لم يكن مصنفا كمتشدد قبل أن يغادر تونس، كما أكد مصدر بالشرطة الفرنسية أن العويساوي غير مصنف كمتشدد في فرنسا أيضا.
 

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