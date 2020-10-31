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مستشار بن زايد: مهاتير محمد هو المسئول عن هجوم نيس الإرهابي في فرنسا

عبد الخالق عبدالله
مستشار بن زايد: مهاتير محمد هو المسئول عن هجوم نيس الإرهابي في فرنسا
 
السبت، 31-10-2020 07:34 ص أحمد عادل شعبان
شن الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - هجوما شرسا على رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد.

ونشر "عبدالله" خبرا من موقع "سكاي نيوز" تحت عنوان : تغريدة غريبة لمهاتير محمد: للمسلمين الحق في قتل الفرنسيين.

وعلق عبدالله قائلا: #مهاتير_محمد فقد صوابه ومسؤول مسؤولية كاملة عن حادث القتل في مدينة نيس الفرنسية اليوم وما قد يحدث من ارهاب على ارض فرنسا وأوروبا ويشاركه في ذلك اردوغان الذي يؤجج مشاعر الغاضب لأسباب سياسية وقبلهما تيار الإخوان والإسلام السياسي الذي له باع طويل في نشر خطاب العنف وكراهية الآخر.
 

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