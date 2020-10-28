الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

الداخلية السعودية: القبض على مشاهير في «سناب شات»

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
 
الأربعاء، 28-10-2020 03:06 م محمد فضل- متابعات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية- عبر حسابها الرسمي على سناب شات- تطبيق عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على مواطن من مشاهير السوشيال ميديا في العقد الثالث من العمر، مسؤول عن حفل وتجمع أُقيم في منطقة القصيم، والحاضرين في الحفل، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الموقع.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عددٍ من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تُسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

5f7249b1328ab

قرارات جديدة بشأن العمل في السعودية

5f7249b1328ab

أخبار سارة من السعودية لجميع المسلمبن

thumbs_b_c_8bd664f1d5de7177b8bc06501c42ceb6

السبت.. 419 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

مقهي لعشاق الكلاب في السعودية

بالفيديو.. لأول مرة في السعودية.. مقهى لعشاق الكلاب

ارشيفية

السعودية أول دولة عربية تترأس الجمارك العالمية

ارشيفية

اليوم.. السودان يوقع اتفاقية سلام مع هذه الفرق