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السعودية.. نفوق مئات الرؤوس من المواشي بسبب علف مسمم

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من الحدث
 
الإثنين، 26-10-2020 11:18 ص وكالات- الدويني فولي
فق]ت مئات الرؤوس من الإبل والأبقار والأغنام، بعدما تناولت علفا مسمما عثر عليه مالك القطيع على قارعة الطريق بالقرب من قريته مليحة التابعة لمحافظة محايل عسير، وأطعمه لحيواناته، قبل أن يكتشف أنه مسمم.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن برسيما مسمما تسبب بنفوق 795 رأسا من المواشي المملوكة لأحد السعوديين، وبينها نفوق 165 رأسا من الإبل و93 رأسا من البقر و537 رأسا من الغنم والضأن.

ونقلت صحيفة ”سبق“ التي أوردت صورا للحيوانات النافقة، عن مالك القطيع، ويدعى أحمد الفاهمي، قوله إنه وجد نحو 50 حزمة من البرسيم ملقاة على قارعة الطريق، وظلت في مكانها لثلاثة أيام، قبل أن يحضرها لقطيعه ويفاجأ بما حدث بعد تناول العلف.


وأضاف الفاهمي أنه أخذ عينة من البرسيم، وأخضعها للتحليل، ليتبين له أنه مسمم، قبل أن يتوجه لمقر الزراعة الذي تتبع له قريته، ويتقدم ببلاغ عن ما حصل مع قطيعه الذي استمر في تربيته قرابة 15 عاما.
 

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