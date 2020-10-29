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السعودية توافق على هذا الإجراء لخدمة الحجاج والمعتمرين

الحج
ارشيفية
 
الخميس، 29-10-2020 11:04 ص وكالات- الدويني فولي
وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على طلب تأسيس جمعية “ضيوف مكة” لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وتستهدف الجمعية تقديم الخدمات الإرشادية والإغاثية والاجتماعية للحجاج والمعتمرين بما يتناسب مع مكانة المملكة، والترحيب والاحتفاء بهم وتوديعهم عبر المراكز والمنافذ المخصصة لذلك.

كما تهدف الجمعية إلى المشاركة مع الجهات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وتشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم على التطوع لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، حيث ستركز أنشطة الجمعية على البرامج والحملات التوعوية والتثقيف.

ويأتي هذا القرار ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة.
 

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