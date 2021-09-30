الخميس 30 سبتمبر 2021
توقيت مصر 17:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن عن إجراء عاجل بشأن دفن الموتى في العاصمة الرياض

تصوير وابتزاز.. استدراج رجل وامرأتين داخل شقة في مكة والأمن يحررهم

محاكمة الفنانة سارة التونسي ومطالبتها بتعويض 10 مليون جنيه

تقرير جنوب أفريفي يفجر مفاجأة بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي

سيدة تتخلص من حياتها تحت عجلات المترو

ذبح العجل للمعازيم ومات.. وفاة عريس ليلة زفافه يفجع البحيرة

هيفاء وهبى تستعرض أنوثتها بأجرأ إطلالة داخل الأسانسير

الكشف عن عقوبة قاتل الفتاة التي أمر «السيسي» بعلاجها

في النار.. الإفتاء ترد على سؤال فتاة وتحسم حكم المنتحر

تسريب يفضح فنانة شهيرة: أقمت علاقة مع 36 رجلًا بينهم فنانين وسياسيين

ADS
 

السعودية تعلن عن إجراء عاجل بشأن دفن الموتى في العاصمة الرياض

450
ا
Native
الخميس، 30-09-2021 05:28 م

أعلنت أمانة منطقة الرياض بالسعودية،  عن إجراء عاجل بشأن دفن الموتى في العاصمة السعودية الرياض حيث كشفت عن تنظيم جديد لتطوير 95 مقبرة في العاصمة، من أجل إكرام الموتى.
وذكرت أمانة منطقة الرياض في بيان لها  ، اليوم (الخميس)، أن التنظيم الجديد يشمل 8 مقابر مستخدمة حالياً، و3 مستقبلية، و84 مغلقة.
وشددت علي أن التنظيم يهدف إلى ترقيم المقابر؛ لتسهيل إمكانية الاستدلال على المتوفين وإتاحة البحث عن أماكن دفنهم إلكترونيا.
وبينت أن التنظيم يتضمن توفير مظلات لتخفيف أشعة الشمس أثناء عملية الدفن، وصيانة المقابر التاريخية وتحسينها.
 

إقرأ ايضا

5f2b3dd94236044ffa5f51bc

تصوير وابتزاز.. استدراج رجل وامرأتين داخل شقة في مكة والأمن يحررهم

2021_8_19_1_47_0_92

قرار جديد من السعودية بشأن أداء العمرة لمن تخطوا الـ70 عامًا

Capture

مقهى عالمي داخل سجن في السعودية.. ما القصة؟ (فيديو)

أخبار متعلقة

2021_8_19_1_47_0_92

قرار جديد من السعودية بشأن أداء العمرة لمن تخطوا الـ70 عامًا

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

6646464_4

قرار عاجل من التربية والتعليم السعودية بشان عودة الطلاب للمدارس

608a06c94c59b726511ed273

«قمم وشيم».. ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية تطوير عسير

000_1F953D-e1554032429251

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

1047287530_0_0_2500_1352_1000x541_80_0_0_1e359110ca08b3ca1ddbb4a30f53b9bc

ظهور نادر لـ الملك سلمان بـ«البدلة» على تويتر