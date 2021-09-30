السعودية تعلن عن إجراء عاجل بشأن دفن الموتى في العاصمة الرياض

الخميس، 30-09-2021
05:28 م
أعلنت أمانة منطقة الرياض
بالسعودية، عن إجراء عاجل بشأن دفن الموتى
في العاصمة السعودية
الرياض
حيث كشفت عن تنظيم جديد لتطوير 95 مقبرة في العاصمة، من أجل إكرام الموتى.
وذكرت أمانة منطقة الرياض
في بيان لها ، اليوم (الخميس)، أن التنظيم الجديد يشمل 8 مقابر
مستخدمة حالياً، و3 مستقبلية، و84 مغلقة.
وشددت علي أن التنظيم يهدف إلى ترقيم المقابر؛ لتسهيل إمكانية
الاستدلال على المتوفين وإتاحة البحث عن أماكن دفنهم إلكترونيا.
وبينت أن التنظيم يتضمن توفير مظلات لتخفيف أشعة الشمس أثناء
عملية الدفن، وصيانة المقابر التاريخية وتحسينها.