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السعودية.. ارتفاع في وفيات وإصابات "كورونا"

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السعودية.. ارتفاع في وفيات وإصابات "كورونا"
 
الجمعة، 13-11-2020 08:16 م
كشفت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل ارتفاع في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد اليوم الجمعة.

وأعلنت الوزارة عن تسجيلها 441 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع ملموس لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 441 حالة لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 352160 شخصا، وتعتبر حالات 7408 منهم نشطة، بينها 804 حالات حرجة.

وتشير إحصائية اليوم إلى ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية بعد أن بلغ يوم 11 نوفمبر 394 حالة، وفي 12 نوفمبر 311.

وأفادت الوزارة بتسجيل 20 وفاة جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 5625 متوفيا.

ويمثل هذا العدد كذلك ارتفاعا لمؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا، حيث سبق أن بلغ يوم 11 نوفمبر 14 حالة، وفي 12 نوفمبر 15.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من “COVID-19” وصل إلى 339568 شخصا، بعد تسجيل 454 حالة شفاء جديدة.
 

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