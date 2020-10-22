الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

بيان عاجل من السعودية بشأن حصيلة كورونا

فيروس كورونا
كورونا
 
الخميس، 22-10-2020 03:26 م أحمد سالم
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ تفشي الجائحة 343774 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 466 حالة تعافي جديدة ليصبح الإجمالي 330181 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5250 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8343 والحالات الحرجة 791 حالة.
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

thumbs_b_c_8bd664f1d5de7177b8bc06501c42ceb6

السبت.. 419 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

كورونا-السعودية-11-600x330

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ335 ألف حالة

9999075334

السعودية تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا

image-32

إصابات كورونا في السعودية تعاود الارتفاع

1044685623_0_482_2895_2048_1000x541_80_0_0_cbfbb95acb6d0ce99c42c3a32a55e2ff

إصابات كورونا في السعودية تصل لـ 333648

9999075334

تراجع كبير في إصابات كورونا بالسعودية