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السعودية.. إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا

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السعودية.. إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا
 
الأحد، 01-11-2020 04:29 م الطيب حسين
سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم رصد تعافي 394 حالة إضافية، و18 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 347.656 حالة، من بينها 8000 حالة نشطة، منها 771 حالة حرجة.

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 334.236 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5420 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.13%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الحالات الحرجة 0.22%.
 

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