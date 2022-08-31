الساعة بـ 15 دينار.. الكويت تضبط رجلين و4 نساء أثناء ممارسة الرذيلة (صور)

الأربعاء، 31-08-2022
01:18 م
ألقت قوات الأمن الكويت
ية، القبض على مجموعة من الأشخاص بعد أعمال منافية
للآداب مقابل مبلغ مالي قيمته 15-20 دينار كويتي (نحو 65 دولارا).
ونشرت وزارة الداخلية الكويت
ية صورتين لمجموعة من 3 نساء ورجل وصورة أخرى
لرجل وامرأة بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.
وقالت الداخلية
في تعليق على الصورتين: "قامت إدارة حماية الآداب
العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص مساء يوم الثلاثاء 30/8/2022 بضبط وافد و4 نساء
بدون إثبات يعملون لصالحه ويقومون بأعمال منافيه للأخلاق مقابل مبلغ مادي 20 دينار
كويتي في منطقة الفحيحيل.."
وأضافت الداخلية
في تغريدتها: "كما تم ضبط في منطقة المنقف وافد
وامرأة يمارسان أعمال منافية مقابل مبلغ مادي 15 دينار كويتي في الساعة وجاري
اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.."