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الكويت تعلن ضبط مصري حاول تهريب 100 كيلو حشيش

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المتهم
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الثلاثاء، 30-08-2022 12:48 م

تمكنت أجهزة الأمن في الكويت، من إحباط محاولة تهريب 100 كيلوجرام من الحشيش.

وقالت الإدارة العامة للإعلام الأمني، إن وافدا مصريا حاول جلب المواد المخدرة من إيران عن طريق البحر.

وقال مصدر أمني كويتي إن المتهم المصري يعمل لحساب تاجر إيراني، موضحا أن القيمة السوقية للمضبوطات تصل لنحو 300 ألف دينار.

وأضاف المصدر أن معلومات سرية وردت لرجال المكافحة عن وصول شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد عن طريق البحر، بمعرفة مقيم مصري، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم مراقبته والقبض عليه، وجار إحالته إلى النيابة بالمضبوطات.
 

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