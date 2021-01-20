الأربعاء، 20-01-2021
09:48 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب
لم يهنئ الرئيس
المنتخب ،جو بايدن
، إلا أنه من المفترض أن يسلمه الرسالة السرية
التي تتضمن
معلومات بشان العديد من الملفات المحلية والدولية و تحتوي علي بعض النصائح التي قد تفيده في
السنوات الأربع المنتظرة، خاصة أنه لم يتواصل معه سواء علي الهاتف أو وجها لوجه .
و أكدت إذاعة " فويس أوف أمريكا " أنه من غير المتوقع أن يسير
ترامب
علي نهج أسلافه في مسألة الرسالة السرية
لافتة إلي تصريحات ترامب
بأنه يريد
كسر التقاليد الخاصة بانتقال السلطة .
يذكر أن هذا التقليد بدأه الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان عام 1989
عندما سلم البيت الأبيض لنائبه وخلفه جورج بوش
الأب وكتب فيها " أتمني لك كل
التوفيق ستكون في صلواتي " ، ومن الطبيعي أن يظل هذا المحتوي سري إلا أن بيل
كلنتون كشف عن فحوي رسالة جورج بوش
الأب حيث كان فحواها :" أتمني لك سعادة
كبيرة هنا ، ستكون هناك أوقات صعبة للغاية وستزداد صعوبة بسبب النقد الذي قد لا
تعتقد أنه عادل " .