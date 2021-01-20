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الرسالة السرية من " ترامب " لـ " بايدن" تثير ضجة في الولايات المتحدة

بايدن و ترامب
بايدن و ترامب
 
الأربعاء، 20-01-2021 09:48 ص متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يهنئ الرئيس المنتخب ،جو بايدن، إلا أنه من المفترض أن يسلمه الرسالة السرية التي تتضمن معلومات بشان العديد من الملفات المحلية والدولية  و تحتوي علي بعض النصائح التي قد تفيده في السنوات الأربع المنتظرة، خاصة أنه لم يتواصل معه سواء علي الهاتف أو وجها لوجه .
و أكدت إذاعة " فويس أوف أمريكا " أنه من غير المتوقع أن يسير ترامب علي نهج أسلافه في مسألة الرسالة السرية لافتة إلي تصريحات ترامب بأنه يريد كسر التقاليد الخاصة بانتقال السلطة .
يذكر أن هذا التقليد بدأه الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان عام 1989 عندما سلم البيت الأبيض لنائبه وخلفه جورج بوش الأب وكتب فيها " أتمني لك كل التوفيق ستكون في صلواتي " ، ومن الطبيعي أن يظل هذا المحتوي سري إلا أن بيل كلنتون كشف عن فحوي رسالة جورج بوش الأب حيث كان فحواها :" أتمني لك سعادة كبيرة هنا ، ستكون هناك أوقات صعبة للغاية وستزداد صعوبة بسبب النقد الذي قد لا تعتقد أنه عادل " .
 

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