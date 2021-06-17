الديوان الأميري في قطر يصدر بيانًا بتغييرات جديدة

الخميس، 17-06-2021
01:19 م
أفاد بيان
صدر عن الديوان الأميري
في قطر بأن أمير البلاد تميم بن حمد آل
ثاني أجرى تعديلًا وزاريًا محدودًا طال وزارات العدل والبيئة وشئون مجلس الوزراء.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أصدر الأمير تميم بن حمد أمرا أميريا يحمل
الرقم 2 لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، ونص الأمر على أن يعين مسعود بن
محمد العامري وزيرا للعدل.
وقد أدى العامري أمام أمير البلاد، اليمين القانونية وزيرا للعدل، بالديوان
الأميري صباح اليوم.
كما أصدر أمير قطر
أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، ونص الأمر على أن يعهد
إلى عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بالإضافة إلى
مهام منصبه، القيام بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
وقرر الأمير تميم أيضا تعيين عيسى بن سعد الجفالي النعيمي نائبا عاما.