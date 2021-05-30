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إثيوبيا تواصل الاستفزاز ببيان عن الملء الثاني لسد النهضة

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الأحد، 30-05-2021 12:49 م

تعهدت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا بالمضي في عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وزعمت اللجنة في بيان أن "المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي واستكمال الانتخابات الوطنية المقبلة بنجاح سيحددان مصير الإثيوبيين والبلاد بشكل عام".
وقالت اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم في إثيوبيا في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إينا" إن "مصلحة إثيوبيا في المنطقة تقوم على مبادئ الربح للجميع وليس على أساس النزاعات أو الخلافات مع الآخرين الذين لهم نصيب في المنطقة بشكل عام وفي البحر الأحمر بشكل خاص"، وهو ما يتناقض مع إصرارها على الملء الثاني للسد دون اتفاق مع دول المصب.
وأكد البيان الإثيوبي أن إجراء الانتخابات الوطنية بنجاح واستكمال الجولة الثانية لملء السد هما المهمتان الرئيسيتان اللتان يمكن أن تحددا مصير الإثيوبيين القادم والبلاد بشكل عام.
وخلال الشهر الجاري، أعلنت إثيوبيا  الانتهاء من بناء 80% من سد النهضة على النيل الأزرق، الذي لا يزال يثير خلافا مع مصر والسودان، في ظل إصرار أديس أبابا على عملية الملء الثاني في موسم الأمطار المقبل.

 

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