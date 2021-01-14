عاجل.. الخارجية الإماراتية تصدر بيانا حول الانفجار بسفارتها في بنغلاديش

السفارة الإماراتية في بنغلاديش



أوضحت السفارة الإماراتية في دكا، اليوم، أن حادثاً عرضياً وقع في مركز التأشيرات التابع للسفارة جاء نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف.

ونشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر" بيانا جاء نصه كالتالي: (رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة الدولة في بنجلاديش..

إذ أوضحت السفارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان عرضيا نتيجة مشكلات ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف بالمركز.

وأكدت السفارة أنها تقوم، بالتعاون مع السلطات المحلية، بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الحادث.