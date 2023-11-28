الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
توقيت مصر 17:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية

أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تكشف تفاصيل لقائها بـ"السنوار" داخل نفق

جامعة الأزهر تحيل 142 طبيبًا للنيايبة العامة وتكشف جريمتهم

قصة أسير إسرائيلي هرب من جنود القسام لمدة 4 أيام في غزة قبل أن يعثروا عليه

فيديو.. امرأة تلقي زوجها من الطابق الثاني بسبب خيانته لها

بالحجاب.. أول ظهور لـ هنا الزاهد بعد طلاقها وتعليق مفاجئ

فيديو لكلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة يثير الجدل

الجيش الأمريكي يعلن اعتقال الناقلة "سنترال بارك" في خليج عدن

طوله 2 متر.. صياد يشاهد جسم غريب في ترعبة الجعفرية وبيان عاجل من "الري"

نشأت الديهي: من يصف "حماس" بالإرهابية أخطأ خطئًا ليس له توبة

الجيش الأمريكي يعلن اعتقال الناقلة "سنترال بارك" في خليج عدن

IMG-20231128-WA0006
ارشيفية
الثلاثاء، 28-11-2023 10:41 ص


أعلن الجيش الأمريكي أن قوات البحرية الأمريكية اعتقلت 5 أشخاص هاجموا الناقلة "سنترال بارك" في خليج عدن، مضيفًا أن الناقلة وطاقمها بخير.
واستجابت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، الأحد، لنداء استغاثة من الناقلة التجارية "سنترال بارك"، التي ترفع علم ليبيريا، وتديرها شركة "زودياك" للملاحة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إنه عندما وصلت السفينة الأمريكية، حاول خمسة مسلحين الفرار عبر قاربهم الصغير، لكن تمت ملاحقتهم حتى استسلموا.

وفي الساعات الأولى من أمس الاثنين، تم إطلاق صاروخين باليستيين من اتجاه المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه موقع السفينتين. وسقط الصاروخان على بعد نحو 10 أميال بحرية من السفينتين. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وحملت الحكومة اليمنية المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران المسؤولية عن الهجوم على الناقلة "سنترال بارك".

ولم يعلق الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في اليمن في عام 2014، على الحادثة حتى الآن. وتعهد المتمردون الحوثيون باستهداف أي سفينة إسرائيلية طالما استمرت الحرب في غزة.

واستولى الحوثيون، قبل أكثر من أسبوع، على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" المرتبطة بإسرائيل والتي ترفع علم جزر البهاما قبالة سواحل اليمن واحتجزوا 24 من أفراد طاقمها كرهائن.

وقال الحوثيون إنهم خطفوا السفينة بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تسيطر حركة حماس المدعومة من إيران على السلطة منذ عام 2007.

وتمكنت البحرية الأمريكية، مساء الأحد، من "تحرير الناقلة الإسرائيلية "سنترال بارك"، وذلك بعد ساعات من تعرضها لعملية اختطاف في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.
وأكد مصدر عسكري يمني أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن الناقلة ، التي كانت تحمل كميات من حمض الفوسفوريك، مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، وتحمل علم ليبيريا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين قولهما يوم الأحد إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات "سنترال بارك" وتأكدت من أنها آمنة وتتحرك بحرية.

إقرأ ايضا

IMG-20231127-WA0007

السعودية تنفذ حكم القتل في إثيوبي ارتكب هذه الجريمة

IMG-20231127-WA0012

الحوثيون يختطفون سفينة إسرائيلية ثانية في خليج عدن

IMG-20231127-WA0009

إسرائيل تعرض على حماس تمديد الهدنة مقابل هذا الأمر

أخبار متعلقة

IMG-20231127-WA0013

الحوثيون يستهدفون مدمرة أمريكية بصاروخين باليستيين في خليج عدن

Capture

شاهد.. إعلام عبري ينشر فيديو لإسقاط صاروخ حوثي خارج الغلاف الجوي