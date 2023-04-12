التدخين.. السعودية تعلن عن 8 محظورات على المعتمرين





كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن تحركات جديدة من جانب المملكة، بشأن المحافظة على سلامة وأمن المعتمرين خلال أداء العمرة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وقال حنفي، إن وزارة الداخلية السعودية أصدرت نسخة محدثة من دليل إرشادات المحافظة على أمن وسلامة المعتمرين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1444هجرية.

جاء ذلك بسبب الإقبال الكبير من ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة، والصلاة بالمسجد الحرام مما يؤدي إلى إرتفاع كبير في كثافة الزوار بالمسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه، مما يقتضي تنفيذ إجراءات وتدابير مرورية لتنظيم نقل المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام ، وإدارة حركتهم في المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه، وذلك للمحافظة على سلامة وتسهيل وتيسير أداء مناسك العمرة بسكينة وطمأنينة، ويمكن الوصول إلى الإرشادات مباشرة عبر الرابط (اضغط هنا)

واستعرض حنفي، المحظورات الصادرة من الداخلية السعودية، ويجب على المعتمرين تجنبها كالتالي:-

1- عدم حمل أو إدخال الأسلحة والأدوات الحادة بجميع أنواعها للمسجد الحرام وساحاته.

2- عدم جمع التبرعات لأي غرض.

3- عدم دخول الدراجات النارية والهوائية لساحات المسجد الحرام والطرق المؤدية إليها بالمنطقة.

4- عدم نقل الأمتعة والأغراض الشخصية إلى المسجد الحرام وساحاته.

5- عدم تعليق الأمتعة والأغراض الشخصية على شبابيك المسجد الحرام من الداخل والخارج أو تركها بساحات المسجد الحرام.

6- عدم القيام بأي فعل يؤثر على طمأنينة المعتمرين والمصلين، أو على سلامتهم.

7- عدم القيام بأي فعل يؤثر على متطلبات تسهيل وتيسير أداء الطواف والسعي والصلاة.

8- التدخين أو التسول أو البيع بالمسجد الحرام وساحاته.