الأربعاء 12 أبريل 2023
توقيت مصر 00:37 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد لحظة الحكم بإحالة أوراق قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها للمفتي ورد فعلها

شاهد.. لحظة طعن إمام مسجد أثناء سجوده في صلاة الفجر

ولي العهد السعودي يستدعي مسؤول كبير بسبب 3 لمبات

الأهلي يوقع عقوبة على محمد عبدالمنعم بعد طرده أمام بيراميدز

كان صحفيًا في "المصريون".. نكشف لكم الهوية الحقيقية لـ"شيخ العرافين" (صورة)

وصل 38 جنيهًا.. تراجع سعر الدولار في السوق السوداء

تبدأ الاثنين.. الحكومة تمنح الموظفين 7 أيام إجازة خلال 9 أيام فقط

فيديو صادم.. شاب يتحرش جنسيًا بفتاة في نهار رمضان

مرتدية عباءة.. أول صورة لـ سلمى الشيمي من داخل قسم الشرطة

مهيب عبدالهادي يكشف موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

ADS
 

ولي العهد السعودي يستدعي مسؤول كبير بسبب 3 لمبات

64352329423604439b6a56fa
ولي العهد السعودي
Native
Teads
الثلاثاء، 11-04-2023 11:55 ص

 

تحدث المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، فهد الرشيد، عن موقف تم على إثره استدعاؤه من جانب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بسبب تعطل "ثلاث لمبات" على طريق المطار.

 

وقال الرشيد عبر برنامج "حكاية وعد" على قناة MBC: "كان سمو الأمير في طريقه للمطار ورأى ثلاث لمبات في الشارع لا تعمل.. لم أعرف أنا بالموضوع حتى اتصل بي رئيس الديوان الملكي وقال لي إن سمو الأمير لاحظ أن هناك ثلاث لمبات في طريق المطار (لا تعمل) ونريد التحقيق معك".

 

وأردف الرشيد قائلا: "جاء بي وبوزير النقل آنذاك على ما أعتقد، والأمانة، جابنا كلنا وسألنا عن سبب عدم عمل اللمبات الثلاث وكانت رسالة واضحة من سمو الأمير... ولا أعتقد أنها كانت حول اللمبات بل كانت للتذكير بأنني عُينت من ولاة الأمر لأخدم المواطن".

 

وأضاف المستشار: "فقد ذكرني الأمير (بهذا الاستدعاء) مرة ثانية أن وظيفتي اليوم تكليف وليست تشريف ويجب أن يصل صوت المواطن، وليس ولي العهد فقط، لكل مسؤول والأفضل أن تستبقه".

 

إقرأ ايضا

download (1)

تركي الحمد يصدم صالح المغامسي بشأن نيته استحداث مذهب إسلامي جديد

642e759d42360472b304632a

5 بنود هامة في اتفاق السعودية وإيران.. تعرف عليها

64262a3c4236041ec07b423d

محكمة أمريكية تصدم ممثلة إباحية وتغرمها لصالح ترامب

أخبار متعلقة

download (1)

تركي الحمد يصدم صالح المغامسي بشأن نيته استحداث مذهب إسلامي جديد

642e759d42360472b304632a

5 بنود هامة في اتفاق السعودية وإيران.. تعرف عليها

سعود الشريف شيخ مكه

مصاب ويسير وحيدًا.. فيديو يوثق لحظة خروج الشيخ سعود الشريم من المستشفى

elaosboa83126

متطرفون يحرقون نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة تركيا في الدنمارك

3-113-540x268

شاهد.. شاب يعتدي على شرطي سعودي بسلاح أبيض والأخير يرفض إطلاق النار

تنزيل

السعودية تعلن تنفيذ حد الحرابة في إبراهيم الهذلي