الاستخبارات الأمريكية: 4 دول عربية مصدر الإرهاب وليس أفغانستان

الثلاثاء، 14-09-2021
04:01 م
كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، عن دول عربية مصدرا
للإرهاب
وتستبعد أفغانستان.
وقالت هاينز، إن التهديد الأكبر لبلادها من الإرهاب
الدولي، ينبع من دول
مثل اليمن والصومال وسوريا والعراق
، وليس أفغانستان.
وأوضحت هاينز، في مؤتمر حول الأمن القومي في ضواحي واشنطن: “على الرغم من
أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين يراقبون عن كثب ما إذا كانت الجماعات الإرهاب
ية
ستعود للظهور في أفغانستان، إلا أنها لم تعد مصدر القلق في ما يتعلق بإيواء إرهاب
يين
يمكنهم تنفيذ هجومهم داخل الولايات المتحدة”.
ولفتت: “نحن لا نضع أفغانستان في صدارة قائمة الأولويات… بل ننظر إلى اليمن
والصومال وسوريا والعراق
… هناك نرى التهديدات الأخطر”، وفق “بلومبيرغ”.
وأوضحت: “على الرغم من ذلك فإن هناك “تركيزا كبيرا” من أجهزة الاستخبارات
الأمريكية لمراقبة إمكانية قيام الجماعات الإرهاب
ية بإعادة تكوين نفسها في
أفغانستان”، مردفة أن “جمع المعلومات الاستخباراتية داخل أفغانستان قد تراجع منذ
الانسحاب الأمريكي”.