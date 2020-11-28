تابعت اللجنة الوطنية لإدارة و حوكمة مرحلة التعافي من أزمة كوفيد_19 في
دولة الإمارات تطور الأعمال المتعلقة بمهام اللجنة .
و صرح وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر أن دولة
الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة و تعاون المؤسسات الوطنية في احتواء تداعيات
الجائحة .
و أشار إلي أن في المرحلة القادمة سيتم وضع البرامج والمبادرات و
الإستراتيجيات لتحقيق هه المؤشرات و مستهدفاتها بطريقة قابلة للقياس لافتا إلي أن
المرحلة المقبلة ستشمل وضع برامج " التعافي و الاستجابة و عودة الأنشطة
" .
و أعلن الوزير أن اللجنة تتقدم في عملها وفقا للإطار الزمني الذي تم وضعه
لافتا إلي أهمية تفاعل الجميع و تعاونهم .