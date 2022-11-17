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الأمير عبدالعزيز بن سلمان حديث المغردين بعد رده على فتاة طلبت منه تبنيها على الهواء

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الأمير عبدالعزيز بن سلمان
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الخميس، 17-11-2022 12:55 م


أثار موقف لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع أحد الفتيات أثناء تواجده خلال منتدى مسك بالمملكة تفاعلًا كبيرًا، خاصة بعدما طلبت الفتاة من الوزير تبنيها على الهواء أثناء إحدى جلسات المنتدى.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على طلب فتاة بأن يتبناها على الهواء خلال جلسة شارك بها ضمن منتدى مسك بالمملكة مطلع الأسبوع الجاري.

وتقول الفتاة في مقطع الفيديو المتداول: "أنا رشا الناجي، طال عمرك قلت ابن آدم خطاء وكلنا نخطئ أنا التقيت فيك قبل سنتين تقريبا بمناسبة فوزنا بـ’آيسف‘ ودعمتنا وحفزتنا وأعطيتنا أجمل الكلام الي ممكن نسمعه، أنا اليوم هنا عشان أصحح خطأ فاتني، أنا طاقة عمري 19 سنة واستثمر فيني بلدي طوال سنوات دراستي فأطلب منك سموك هل تتبناني الآن لمستقبل أكبر بإذن الله؟"

ورد الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا: "يعني عندي ثقة واعتزاز وفخر أن عندي منظومة هي التي تتبناكي أفضل مني، بنتي معلش، لا تعولين على أشخاص عولي على العمل المؤسسي المستدام".

وأضاف: "ما في أحد منا المفروض يتشرف أو يفخر أو يفرح أن أنا اللي كنت كذا وكذا، طيب واذا هفيت؟ إذا رحت؟ يتهاوى يعني هذا الحصن العظيم؟ معناته ما سويت شي، الغرث الحقيقي للناس أنك تبني مؤسسات مستدامة وليس بناء مؤسسات بك تمشي وتنجح وبدونك تفشل هذا قمة النرجسية.."
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