الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

الأحد، 29-08-2021
09:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي عن حالة الطقس اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية .
و حذر المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية من طقس اليوم حيث ستكون
السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع فرصة لتشكل
خلايا من السحب الرعدية الممطرة، فيما تنشط الرياح
السطحية على السواحل الغربية و أجزاء
من وسط المملكة تتسبب في إثارة الأتربة و الغبار.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح
السطحية على البحر الأحمر
ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف
، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح
السطحية على الخليج العربي شرقية
بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف
إلى متوسط الموج.