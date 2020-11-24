اعتقال 11 ألف شخص في العراق

اعتقال 11 ألف شخص في العراق



كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعقال 11 ألف شخص بتهم إرهابية وجنائية خلال الـ10 أشهر الماضية.



جاء هذا وفقما أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في الوزارة.



وقال مدير الخلية (أبو علي البصري) في تصريح صحفي، إن "عناصر المديرية والخلية استطاعوا خلال الشهور العشرة الماضية اعتقال نحو 11 الف متهم مطلوب بارتكاب جرائم ارهابية وجنائية والقتل والتزوير والابتزاز الإلكتروني والمخدرات".



يذكر أن خلية الصقور الاستخبارية تعد واحدة من أهم المؤسسات الاستخبارية العراقية، حيث تعتقل شهريا عشرات "الإرهابيين" وقادة تنظيم "داعش".



