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استهداف سفارة إيران في كابل بصاروخ

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سفارة إيران
 
السبت، 21-11-2020 11:32 ص المصريون

أعلنت إيران اليوم السبت، عن تعرض سفارتها في أفغانستان لقصف صاروخي أسفر عن خسائر مادية وتضرر بمبني السفارة فى العاصمة كابل.
وأعلنت سفارة إيران في كابل، أن صاروخا سقط في فنائها وأصابت شظاياه مبنى السفارة.
وقالت السفارة في بيان على صفحتها في "تويتر"، إن أحد الصواريخ التي تم إطلاقها صباح اليوم سقط داخل فناء السفارة، وأصابت شظاياه المبنى الأساسي للسفارة، والزجاج، ومعدات السفارة.
وأكدت السفارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وأن جميع موظفي السفارة بصحة كاملة.
وتعرضت العاصمة الأفغانية، صباح اليوم، لقصف بالصواريخ، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه حتى الآن.
 

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