تصريح خطير وصادم عن قدرة إيران النووية

الأربعاء، 11-11-2020
08:45 م
الطيب حسين
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل صادمة بشأن برنامج إيران النووي.
وقالت الوكالة إن مخزون إيران من اليورانيوم يتجاوز 12 مرة الحد المسموح به دوليا.
وفي وقت سابق، ذكر تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران سمحت للوكالة بتفتيش أحد موقعين بعد أزمة طويلة، في حين زاد مخزون طهران
من اليورانيوم المخصب.
وقال أحد التقريرين اللذين حصلت عليهما «رويترز» إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فتشت أحد الموقعين وأخذت عينات بيئية من هناك.
وأوضح التقرير الثاني، أن مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب زاد 534 كيلوجرامًا في الربع الأخير، وهي الكمية المساوية تقريبًا للأشهر الثلاثة السابقة، ليصل إلى 2105.4 كيلوجرام.