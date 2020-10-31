ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

السبت، 31-10-2020
09:56 م
الطيب حسين
ألقى رجال الأمن في المملكة العربية السعودية
، القبض على شاب وفتاة إثر تورطهما في واقعة مشينة.
جاء هذا حسبما صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة
المكرمة، الرائد محمد الغامدي.
وقال "الغامدي" إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف إجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما وهما (مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر)، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.