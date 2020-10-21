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إغلاق جامعة عربية شهيرة بعد إصابة موظفيها بكورونا

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أرشيفية
 
الأربعاء، 21-10-2020 11:04 ص وكالات- الدويني فولي
أعلن رئيس الجامعة الهاشمية بالأردن، الدكتور فواز العبدالحق، تعطيل أعمال الجامعة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بعد ظهور إصابات بين عدد من موظفيها بفيروس كورونا.

وأكد استمرار التعليم عن بعد، لافتا إلى أن الموظفين في إجازة.

وأشار إلى أن الجامعة ستقوم باتخاذ الإجراءات الصحية من الفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة للجميع.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أعلن أمس الثلاثاء، فرض حظر شامل كل يوم جمعة حتى نهاية العام الحالي، وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الخصاونة إنه تم فرض حظر خلال أيام الأسبوع اعتبارا من السبت من الساعة 10 ليلا للمؤسسات و 11 للافراد وحتى السادسة صباحا.


وأضاف أنه سيتم إصدار أوامر دفاع تحدد عدد الاشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم، لافتا إلى استمرار التعلم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 34 حالة وفاة و2035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن ارتفع إلى 40,972 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 414 حالة وفاة، وفقًا لما أوردته قناة "المملكة" الأردنية.

وأوضحت الصحة الأردنية أن من بين الإصابات المسجلة إصابتين لأردنيين قادمين من الخارج، وسائقي شاحنات قادمين عبر مركز حدود العمري.

وبلغ عدد الحالات التي دخلت المستشفيات الأردنية للعلاج 76 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا إلى 1011 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وسجلت الصحة الأردنية 117 حالة شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة، فيما أُجري 25496 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1618573 فحصًا.
 

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