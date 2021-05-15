السبت 15 مايو 2021
توقيت مصر 21:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة الأهلي و صن داونز في ربع نهائي أبطال إفريقيا

فيديو مؤثر.. لحظة خروج الروح من رجل سعودي أثناء صلاة الجمعة

تردد 3 قنوات مفتوحة تبث مباراة الأهلي وصن داونز

على وجه السرعة.. بيان أمريكي بشأن مفاوضات سهد النهضة

إسرائيل تقصف مكتب قناة الجزيرة في غزة

تحرك عاجل من السعودية ضد إسرائيل

ظهور أعراض كورونا على مهاجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

شاهد.. صواريخ المقاومة في قلب تل أبيب تُسقط قتلى وجرحى

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس غد..تعرف على درجات الحرارة

نجم صن داونز يوجه رسالة لـ«موسيماني» ويؤكد: سنطيح بالأهلي

ADS
 

على وجه السرعة.. بيان أمريكي بشأن مفاوضات سد النهضة

2021_4_11_15_15_38_473
سد النهضة
Native
السبت، 15-05-2021 05:05 م

صدر بيان من وزارة الخارجية الأمريكية، حول نتائج زيارة مبعوثها الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، إلى مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن فيلتمان أكد على التزامه بالعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل للقضايا الإقليمية الهامة، بما فيها الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، والنزاع الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا، حتى لا يتم تقويض التقدم الذي تم إحرازه في السودان منذ اندلاع ثورة ديسمبر.

وأشار البيان، إلى أن فيلتمان ناقش مع قادة مصر والسودان وإثيوبيا مخاوف السودان ومصر المائية حيال سد النهضة وسلامته والتوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية ومصالح القاهرة والخرطوم، بحسب “روسيا اليوم”.

وناقش المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي مع قادة الدول الثلاث، استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي واستئنافها على وجه السرعة، بناء على إعلان المبادئ الموقع عام 2015، موضحا أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات.

وتابع أن المبعوث الأممي سيعود إلى المنطقة مرة أخرى لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لحل الخلافات في المنطقة نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.
 

إقرأ ايضا

1441106_0

تحرك عاجل من السعودية ضد إسرائيل

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان عسير وأبها من طقس اليوم

ارشيفية

دولة عربية تعلن رسميا منعها لصلاة عيد الفطر

أخبار متعلقة

السعودية

قرار مفاجيء من السعودية بشأن الوافدين .. تعرف عليه

الصاروخ الصيني

سقط أخيرا .. تعرف على مكان وقوع الصاروخ الصيني

resize

أمريكا: الصاروخ الصيني المفقود سيسقط على الأرض خلال أيام

121-131535-download-2019-10-11t144530.875_700x400

بعد التطورات الخطيرة.. أمريكا لـ آبي أحمد: يجب وقف ما يحدث فورًا

1-1391564

مقتل 200 في أحداث العنف بإثيوبيا

000_1VP50E_0

تحرك سوداني جديد ضد إثيوبيا بعد تعنتها في مفاوضات سد النهضة