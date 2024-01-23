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أول إجراء من الدفاع العراقية في واقعة الضابطين الصادمة

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ضابط عراقي يضرب آخر
الثلاثاء، 23-01-2024 11:44 ص


أكد مصدر أمني عراقي أن الضابطين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المسيء للجيش العراقي، تم الحكم عليهما بالسجن سنة وطردهما من الجيش.
وفي مقطع الفيديو المذكور، يظهر ضابط في الجيش العراقي برتبة "مقدم" يقوم بصفع وضرب زميل برتبة "عقيد" يعلوه بالرتبة ما حدا به بالبكاء.
وكانت وزارة الدفاع العراقية، أصدرت الأحد، بيانا، جاء فيه: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ103 أعوام من البطولات والتضحية".


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