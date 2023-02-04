أمير مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف مفاجآت

السبت، 04-02-2023
10:22 ص
أكد أمير مرتضى منصور
المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك
،
أن قيد الصفقات الجديدة بالنسبة لناديه صحيح بنسبة 1000% وليس 100% على حد قوله.
وخرج أمير مرتضى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك
"
في الساعات الأولى من صباح السبت :"لا توجد مشكلة شخصية مع اتحاد الكرة
، فقط كل
طرف يريد الحصول على حقه".
وأضاف :"نادي الزمالك
يعترف بالمديونيات والتي تصل الآن
70 مليون جنيه، ورئيس النادي مرتضى منصور
قدّم أكثر من حل لإنهاء أزمة القيد بينها
دفع جزء من المستحقات كاش أو شيكات مقبولة الدفع أو التنازل عن 9 ملايين جنيه وهيّ
قيمة مكافأة مشاركة سيف الجزيري مع تونس في المونديال".
وواصل :"أطمئن جماهير نادي الزمالك
على أن التعاقدات
الجديدة وضعت على السيتسم بعنوان (معلق) وهذا معناه تحت المراجعة، ومعنى ذلك الاتحاد
يراجع عقود الثنائي أحمد بلحاج وناصر منسي".
وتابع :"هذا الموقف حدث من قبل وتحديدًا مع مصطفى شلبي
وعمرو السيسي تم قيدهم في آخر دقيقة من سوق الانتقالات الصيفية".
ووجه أمير مرتضى رسالة إلى اتحاد الكرة
، قائلاً :"اللاعبون
تم قيدهم على السيستم فقط انتظر الكارنيه، فيه البعض بتحاول (تزق) اتحاد الكرة
للدخول
في صدام مع نادي الزمالك
، واتحاد الكرة
لم يعلن رسميًا عدم قيده للاعبين".
وأنهى :"أرسلت خطابات رسمية لاتحاد الكرة
وأتعامل معهم
بمبدأ "حسن نوايا"، المديونية ليست على الزمالك
فقط بل على جميع الأندية،
لنرى مشاكل المادية على الإسماعيلي والاتحاد السكندري بما فيهم الأهلي".
وكان نادي الزمالك
تعاقد مع الثنائي ناصر منسي من البنك الأهلي،
والمغربي أحمد بلحاج قادمًا من صفوف أسوان، بجانب قطع إعارة المدافع محمود شبانة من
صفوف سموحة.
ورفض الاتحاد المصري لكرة القدم قيد الصفقات الجديدة لنادي
الزمالك
إلا بعد دفع المديونيات المستحقة على النادي الأبيض بحسب بيان صُدر من جانب
"الجبلاية".
ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك
حاليًا لمواجهة فريق فاركو،
مساء الإثنين المقبل، ضمن حسابات الأسبوع الـ17 بمسابقة الدوري المصري لموسم 2022
- 2023.