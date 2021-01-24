أمير الكويت يصدر أمرًا سياديًا بشكل مفاجيء

الأحد، 24-01-2021
12:38 م
المصريون
أصدر أمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد، أمراً أميرياً، اليوم
الأحد، بتعيين
الشيخ صباح الخالد
رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه باختيار الوزراء، الأمر الذي أثار استغراب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، كون الاختيار وقع على رئيس الوزراء
الذي تم قبول استقالته وحكومته قبل أيام.
وجاء في الأمر الأميري – حسب صحيفة القبس الكويتية- ما يلي:
«أمير أميري بتعيين
رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر
بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1442 هـ، الموافق 18 يناير 2021 م، بقبول استقالة رئيس مجلس
الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:
مادة أولى: يعين
سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة
الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيين
هم.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا،وإبلاغه
إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان أمير الكويت
قبل استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح
الخالد، قبل أيام، حتى أصدر اليوم أمرًا جديدًا بتعيين
ه مرة أخرى رئيسًا للحكومة.