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أمطار ورياح علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
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السبت، 28-08-2021 09:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي عن حالة الطقس اليوم السبت 28 أغسطس في المملكة العربية السعودية.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك
هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران والأطراف الشمالية من شمال غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يتوقع أن تزداد كمية السحب من مساء هذا اليوم على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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