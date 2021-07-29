الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 00:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

أمر ملكي بتنفيذ القصاص في السعودي راشد الدوسري

5ff8cdd363e43
ا
Native
الخميس، 29-07-2021 12:22 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض ، فيما يلي نص البيان:
أقدم / راشد بن مرضي بن عامر الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل / فهد بن راشد بن محمد الحبابي – سعودي الجنسية – , وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمةه, وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / راشد بن مرضي بن عامر الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 19 / 12 / 1442 هـ ، في مدينة الرياض بمنطقة الرياض
 

إقرأ ايضا

Capture

سكرتيرة حاكم نيويورك تتحدث بعد الفضيحة: «داعب صدري وتحسس مؤخرتي»

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم بالمملكة

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة: ثلوج وسيول

أخبار متعلقة

60fd7a0e4c59b77d9e43963f

الملك عبدالله يرد.. هل للسعودية يد في محاولة الانقلاب بالأردن؟

download

السعودية.. تنفيذ القتل قصاصًا في شاب يمني ارتكب جريمة بشعة

5d0d53d1631a6

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

download

القتل قصاصًا بحق السعودي فيصل القحطاني (بيان الداخلية)

12-645x505

سلطنة عمان تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل

1-1190881

مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارًا فريدًا من نوعه