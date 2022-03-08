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أمريكا ترحل معتقل سعودي في غوانتانامو إلى المملكة بعد إصابته بالجنون

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الثلاثاء، 08-03-2022 09:49 ص

رحلت السلطات الأمريكية، محمد القحطاني، المعتقل السعودي في غوانتانامو بكوبا، إلى المملكة.
وحسب "cnn" كان مجلس المراجعة الدورية، أوصى بترحيل القحطاني إلى السعودية وإعادة إدخاله إلى مصحة للأمراض العقلية.
وكانت السلطات الأمريكية اتهمت القحطاني بأنه "الخاطف رقم 20" في هجمات 11 سبتمبر لكنه فشل في ركوب طائرة تحطمت في ريف بنسلفانيا، وتم القبض عليه بالقرب من الحدود الأفغانية فى ديسمبر 2001 ونُقل إلى معتقل غوانتانامو فى فبراير 2002 وتعرض للتعذيب وبعدما أُسقطت التهم الموجهة إليه في عام 2008، تُرك ليقبع خلف القضبان.
وذكرت شبكة CNN، في وقت سابق، أن محامي القحطاني قال إنه يعاني من مرض عقلي شديد واضطراب ما بعد الصدمة نتيجة للتعذيب.
الجدير بالذكر أن هذه هي ثاني عملية ترحيل لمعتقل من غوانتانامو في عهد إدارة جو بايدن، و القحطاني هو أول شخص يتم تبرئته من قبل مجلس المراجعة الدورية وإعادته إلى المملكة في عهد الإدارة الحالية، وكان المعتقل الآخر الذي تم نقله في يوليو 2021 تمت تبرئته من قبل مجلس المراجعة الدورية لنقله خلال إدارة أوباما.
 

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