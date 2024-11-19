وقوع إصابات وإغلاق مطار.. حزب الله يقصف أهم مدينة في تل أبيب(فيديو)

استهدف حزب الله اللبناني مدينة رمات غان إحدى أكبر المدن الإسرائيلية تقع بوسط تل أبيب بصاروخ باليستي.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فقد سمع دوي 6 انفجارات وسقط نحو 5 إصابات بالإضافة إلى إغلاق مطار بن غوريون، بسبب صواريخ حزب الله.

وتعد مدينة رمات غان من المدن ذات الأهمية القصوى حيث تضم أكبر بورصات الماس في العالم، والعديد من الصناعات التكنولوجية، حيث تعد أحد مراكز وادي السيليكون الإسرائيلي وبمثابة المدينة التجارية الأكبر في تل أبيب.

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كما تحتضن المدينة الإسرائيلية، برج موشي أفيف، الذي يعد أطول مبنى في دولة الاحتلال الصهيوني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحافلة المتضررة في عملية تفجير رمات غان قرب تل أبيب، أفرغت عددا من المجندين كانت تقلهم قبل سقوط الصاروخ.

فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إصابة حافلة في بني براك قرب تل أبيب بعد تفعيل صفارات الإنذار

نشرت وسائل إعلام عبرية، مشاهد من اشتعال حرائق وسط تل أبيب بسبب صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.

اندلع حريق ضخم في مول أيالون بمنطقة تل أبيب المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من قبل المقاومة في لبنان، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن نحو 6 انفجارات على الأقل في تل أبيب، بالإضافة إلى سقوط صاروخ واندلاع حريق قرب مجمع تجاري في رمات غان بتل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن السلطات قررت إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب بعد قصف لحزب الله على المدينة، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التيار الكهربائي انقطع في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى بعد قصف لحزب الله.