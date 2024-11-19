تعدى عليها جسدياً.. القصة الكاملة لمعلم الجيزة وطالبة الإعدادية

معلم في إحدى مدارس الجيزة تعدى لفظيا وجسديا على طالبة في المرحلة الإعدادية وتنمر عليها أمام زملائها، كما أنه اعتاد التعدي على زملائها والتنمر عليهن، وهو ما رصدته النيابة الإدارية بعد نشره في عدد من المواقع الإخبارية.

أبلغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية نيابة التعليم الإدارية بالجيزة بما قام برصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن الواقعة، والمتضمن قيام معلم بإحدى مدارس الجيزة بالتعدي على طالبات لفظيا وجسديا والتنمر عليهن، وباشرت النيابة التحقيقات برئاسة هبة الله وفيق رئيس النيابة الإدارية للتعليم في الجيزة.

حيث استمعت النيابة لأقوال ولي أمر الطالبة والذي قرر بأن المدرس المذكور وأثناء حصة العلوم بالفصل، قام بإلقاء كراس المادة الخاصة بنجلته على الأرض وتمزيقه بعد استخدامه في ضربها على رأسها به، وتعدى عليها لفظياً وجسدياً بالسب والضرب وصفعها على وجهها ولكمها بقبضة يده وطردها من الفصل رفقة اثنتين من زميلاتها لسماعه صوتاً عالياً بالفصل أثناء الحصة الدراسية، وأن المدرس طلب من إحدى الطالبات بالفصل التقاط صورٍ فوتوغرافية لهن باستخدام هاتفه الشخصي المحمول أثناء تواجدهن خارج الفصل.

كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من الطالبات المقيدات بذات الفصل، سواءً أمام النيابة أو بمحضر تفريغ الأقوال أمام اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية بأمر من النيابة، واللائي تواترت شهادتهن جميعاً على تأكيد صحة تلك الوقائع، واعتياد المتهم التعدي عليهن بالسب والضرب سواء بيده أو باستخدام عصا خشبية.

كلفت النيابة المختصين بالإدارة التعليمية بالانتقال إلى المدرسة لسماع شهادة الطالبة التي كلفها المتهم بتصوير الطالبات، وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتنمر على الطالبة آنفة البيان والسخرية من جسدها أثناء التعدي عليها، واعتياده التعدي على طالبات الفصل لفظياً وجسدياً أثناء الحصة المدرسية، واعتياده استخدام "عصا خشبية" للإشارة على أجساد الطالبات أثناء شرحه مادة الأحياء، في سلوك يخالف كافة القواعد المعمول بها لمنهجيات التدريس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وأحالت النيابة الإدارية معلم بإحدى مدارس محافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة بالمرحلة الإعدادية والتنمر عليها، واعتياده التعدي على عددٍ من الطالبات لفظيًا وجسديًا.