نجل إسماعيل هنية يكشف معلومات جديدة عن اغتياله وكيف أصاب الصاروخ رأسه





كشف نجل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية "عبد السلام هنية" عن تفاصيل جديدة حول اغتيال والده.

وقال "عبد السلام" في مقابلة من الدوحة إن والده استُهدف بصاروخ موجه تتبع هاتفه المحمول، الذي كان بجانب رأسه في غرفته.

وتابع أن والده كان يستخدم هاتفه بشكل متكرر في ذلك اليوم، مؤكدًا أنه أجرى آخر مكالمة عند الساعة 10:15 مساءً.

ونفى "عبد السلام" الشائعات حول وجود قنبلة مزروعة، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح، مشيرًا إلى أن الحراس والمستشارين كانوا قريبين، مما يجعل فكرة القنبلة مستبعدة.

يُذكر أن إسماعيل هنية استشهد مع حارسه الشخصي في 31 يوليو الماضي في العاصمة الإيرانية طهران بعد وقت قصير من حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان.