مقتل 7 داعشين في ليبيا بينهم مصري و 3 سعوديين

الثلاثاء، 15-09-2020
02:26 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الإعلام الحربي في ليبيا
عن مقتل 7 عناصر من داعش
أثناء معركة في حي
عبد الكافي في مدينة سبها و القضاء بالكامل علي الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم
داعش
بعد أن استمرت أكثر من 6 ساعات .
و أضاف الرائد خليفة العبيدي رئيس الإعلام الحربي في بيان نشرته "
سبوتنيك " :" الوحدات العسكرية بالكتيبة 116 مشاة و الكتيبة 160 مشاة
قامت بحسم المعركة والقضاء بالكامل علي الخلية الإرهابية ، و أن تأخر حسم المرعكة
كان بسبب تحصن العدو بالكشل الكامل ولاستخدامه الأساليب الانتحارية وتلغيمه لكافة
مواقعه و تسليحه بالعتاد المتطور ،لافتا إلي أنها استهدفت الوحدات بأكثر من 32 قنبلة
يدوية" .
و أشارت الخلية أن وحدات القوات المسلحة قامت خلال العملية بقتل أكثر من 7
أشخاص ، اثنان سعوديان رغم محاولات القبض عليهم أحياء ، والسعودي الثالث قام
بتفجير نفسه ، وقتلت الوحدات شخص استرالي و آخر مصري و اثنان يحملان الجنسية الليبية وتم أسر امرأتين ينتميان للتنظيم
الأولي مصرية والثانية ليبية ويتم حاليا التحقيق معهم " .