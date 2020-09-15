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مقتل 7 داعشين في ليبيا بينهم مصري و 3 سعوديين

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 15-09-2020 02:26 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الإعلام الحربي في ليبيا عن مقتل 7 عناصر من داعش أثناء معركة في حي عبد الكافي في مدينة سبها و القضاء بالكامل علي الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش بعد أن استمرت أكثر من 6 ساعات .
و أضاف الرائد خليفة العبيدي رئيس الإعلام الحربي في بيان نشرته " سبوتنيك " :" الوحدات العسكرية بالكتيبة 116 مشاة و الكتيبة 160 مشاة قامت بحسم المعركة والقضاء بالكامل علي الخلية الإرهابية ، و أن تأخر حسم المرعكة كان بسبب تحصن العدو بالكشل الكامل ولاستخدامه الأساليب الانتحارية وتلغيمه لكافة مواقعه و تسليحه بالعتاد المتطور ،لافتا إلي أنها استهدفت الوحدات بأكثر من 32 قنبلة يدوية" .
و أشارت الخلية أن وحدات القوات المسلحة قامت خلال العملية بقتل أكثر من 7 أشخاص ، اثنان سعوديان رغم محاولات القبض عليهم أحياء ، والسعودي الثالث قام بتفجير نفسه ، وقتلت الوحدات شخص استرالي و آخر  مصري و اثنان يحملان الجنسية الليبية وتم أسر امرأتين ينتميان للتنظيم الأولي مصرية والثانية ليبية ويتم حاليا التحقيق معهم " .

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