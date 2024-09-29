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إعلام إسرائيلي يكشف

كيف تم تحديد الغرفة التي اجتمع فيها نصرالله مع قادة الحزب تحت الأرض؟

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الأحد، 29-09-2024 11:12 ص

 

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كيف تم التخطيط للقضاء عن زعيم حزب الله حسن نصر الله ، مٌشيره إلى أن التخطيط لهذه العملية يعود لسنوات مضت جمع خلالها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) معلومات ثمينة من مصادر عدة.

 

 

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بدأ  التخطيط لشن عملياته الأخيرة ضد حزب الله منذ أكثر من عقد، درس خلالها نقاط القوة والضعف لدى الجماعة، ونفذ سلسلة من العمليات المباغتة على الأرض .

 

وأشارت  الصحيفة إن "المعلومات الاستخباراتية المقدمة لسلاح الجو الإسرائيلي، حددت الموقع الدقيق للغرفة التي اجتمع بها نصر الله مع كبار قادة حزب الله، وأيضا عمق المخبأ الذي كانوا يلجأون إليه لإبرام اجتماعات مهمة، ووضع خطط في محاولة لصد هجمات إسرائيل".

 

وفق تقرير الصحيفة، هناك 3 مصادر أساسية لهذه المعلومات، هي:

 

الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي، التي تمد الاستخبارات العسكرية بمعلومات دقيقة عبر وسائل تكنولوجية حديثة.

 

الوحدة 504 في الجيش الإسرائيلي، التي تجمع معلومات من "مصادر بشرية" على الأرض.

 

الوسائل البصرية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لتحديد إحداثيات ومواقع، إذ يعتمد في الغالب على طلعات الطائرات المسيّرة فوق لبنان، لا سيما الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

 

 

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" إن هذه المعلومات تقدم للقوات الجوية للتخطيط للهجمات، ومنها ضربة الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت التي قتل بها نصر الله وقادة آخرون في حزب الله.

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