الرعاية في كرة القدم البرازيلية: حقبة جديدة من الشراكات

الإثنين، 30-09-2024
10:25 م
تستقبل الأندية البرازيلية لكرة القدم رعاية من شركاء جدد لم يكونوا موجودين سابقًا في هذه الرياضة، مما يوفر قيمة إضافية للأندية. فقط أفضل المقالات الرياضية على مواقع شركائنا: https://melbet.com/ar/line/football
! مؤخرًا، وقعت نادي كورينثيانز اتفاقية مع شركة VaideBet لتصبح الراعي الرئيسي حتى عام 2025، لتحل محل Pixbet.
**1. VaideBet**
وقعت VaideBet، وهي شركة مراهنات عبر الإنترنت مقرها في كوراساو، مؤخرًا صفقة رعاية للقمصان مع نادي كورينثيانز لمدة ثلاث سنوات بقيمة 370 مليون ريال برازيلي سنويًا، مما يجعلها الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم البرازيلية، متجاوزة صفقة فلامنغو التي كانت قد وقعت اتفاقية لمدة عامين بقيمة 85 مليون ريال برازيلي مع Pixbet الأسبوع الماضي فقط.
ستتواجد VaideBet عبر جميع فرق كورينثيانز ومن المتوقع أن تكون واحدة من أعلى صفقات الرعاية في أمريكا اللاتينية، وفقًا لرئيس النادي أوغوستو ميلو. دافع ميلو عن الصفقة مشيرًا إلى أن جميع الشراكات تخضع لتدقيق قانوني صارم، وأكد ثقته في يون كي لي، المدير القانوني الجديد لهم.
سيتم الكشف عن قمصان كورينثيانز برعاية VaideBet خلال المباراة الافتتاحية لحملة Campeonato Paulista ضد غواراني في 21 يناير.
**2. Guarana Antarctica**
كرة القدم رياضة ضخمة في البرازيل، ومع ذلك لا تزال الفرق النسائية تحصل على جزء بسيط من الاستثمارات التي تحصل عليها الفرق الرجالية. لجذب الانتباه إلى هذا التفاوت، أطلقت شركة المشروبات الغازية Guarana Antarctica حملة اجتماعية قوية في عام 2021.
قامت العلامة التجارية Stella Artois المملوكة لـ AB-Inbev بخطوة غير مسبوقة لدعم اللاعبات من خلال توفير مساحة على علبها لعرض شعارات الرعاة المحتملين. يشير هذا الإجراء إلى خطوة مميزة ضمن اتفاقية الرعاية الناجحة بين Stella Artois وCBF لزيادة تمثيل اللاعبات على ملاعب كرة القدم في جميع أنحاء البرازيل.
تنضم NYCFC والشركات البرازيلية إلى الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين الجاليات البرازيلية في مدينة نيويورك وعشاق كرة القدم، وفريقهم الوطني. من خلال هذا التعاون، سيتم تنظيم فعاليات جماهيرية تشمل لقاءات مع اللاعبين، بطولات كرة قدم للشباب، خدمات الطعام والشراب، توزيع الجوائز، عروض الـDJ، وغيرها من الخدمات، وستستمر هذه الشراكة طوال موسم 2021 وما بعده.
**3. Vivo**
تتميز Vivo في السوق الاستهلاكية البرازيلية بفضل منتجاتها المتقدمة من الهواتف الذكية وشبكة التصنيع الذكية، حيث تمتلك مراكز للبحث والتطوير في شنتشن، دونغقوان، نانجينغ، هانغتشو، شانغهاي، وبكين. تقدم Vivo لعملائها العالميين هواتف ذكية ذات جودة عالية مدعومة بتقنيات متطورة مثل شبكات 5G، منصات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التصوير، مما يخلق تجارب مميزة تدوم طويلاً.
تمتلك شركة Vivo للاتصالات اتفاقية رعاية لمدة ثماني سنوات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تشمل فرق كرة القدم الوطنية للرجال والنساء، إلى جانب حقوق العلامة التجارية على زي الفريق، والمخزون المادي، والمشاريع المجتمعية، واستخدام شعار حملتها "امنح أحلامك فرصة" لتحفيز جمهورها المستهدف، واستخدام مؤثرين مثل رياضية سباق المياه آنا مارسيا كونها والحاصل على برونزية 400 متر حواجز في طوكيو 2020 أليسون دوس سانتوس كسفراء.
**4. CIMED**
وقعت Cimed Pharma اتفاقية رعاية لمدة أربع سنوات مع CBF في عام 2020، حيث وضعت علامتها التجارية على اللوحات واللوحات الخلفية في المقابلات للفرق الوطنية البرازيلية. سبق وأن رعت Cimed سباقات السيارات عبر فريق Cimed Racing الذي فاز ببطولة البرازيل لعام 2015. ومع هذه الخطوة، انتقلت Cimed إلى رعاية كرة القدم.
تمول CIMED من قبل منطقة ستوكهولم وتعمل من قسم الطب في معهد كارولينسكا في هودينج. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البحث السريري في حرم Flemingsberg، وفي نفس الوقت تشجيع التعاون بين الباحثين والأطباء.
يهدف هذا النهج إلى تسريع تطبيق نتائج البحث في الممارسة السريرية بأسرع وقت ممكن، مما يفيد المرضى في أسرع وقت ممكن من المعرفة الطبية الجديدة. واحدة من مبادرات CIMED الرئيسية هي برنامج منح الشبكة الذي يقدم الدعم المالي للمشاريع السريرية المبتكرة.
**5. Nike**
كانت شركة Nike أمريكية عندما وقعت صفقتها مع البرازيل في عام 1996، معروفة بشكل أساسي بأحذية الجري وكرة السلة، ولم تدخل بعد سوق كرة القدم بسبب المنافسة الشديدة من Adidas الألمانية.
عندما فازت البرازيل بكأس العالم عام 1994، تواصل ممثل من شركة غير معروفة لتصنيع الملابس الرياضية مع CBF باحثًا عن فرص رعاية. بعد عامين، بمساعدة خوسيه هويلا كرئيس لشركة Traffic Brazil ومسؤول رفيع المستوى غير معروف في الاتحاد، أزاحوا الراعي السابق Umbro من خلال توقيع عقود رئيسية مباشرة معهم.
اليوم، بحسب تقرير نسيم نيوز
تولد البرازيل بعضًا من أكبر صفقات الرعاية في كرة القدم - ومع ذلك، فإن العثور على علامات تجارية تظهر بشكل بارز على زي المباريات لتحقيق أقصى قدر من التعرف يمكن أن يكون تحديًا.