فنانة مصرية شهيرة: وزير خارجية أمريكا طلب الزواج مني 4 مرات





كشفت الفنانة والراقصة المصرية نجوى فؤاد، كواليس علاقتها بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.

وقالت الفنانة والراقصة، إن هنري كيسنجر كان منبهرا ومعجبا بها لدرجة أنه كان يتتبع أماكن سهراتها وذلك بعدما شاهدها في إحدى الرقصات، "الشو الذي قدمته كان قريبا من الاستعراضات التي كانت تقدم في أمريكا وتحمل الإبهار".

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أعجب بها كامرأة بخلاف ما تقدمه من رقص، وأبدى رغبته في خطبتها، إلا أنها ردت عليه أنها متزوجة في هذا الوقت ولم تكن تعرف كلمة واحدة باللغة الإنجليزية.

وأوضحت نجوى فؤاد، أن وزير الخارجية الأمريكية الأسبق تواصل معها في إحدى المرات من خلال وزارة الخارجية، ليخبرها رسميا أنه يرغب في الزواج منها.

وكشفت أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، طلب منها بالفعل خطبتها والزواج منها 4 مرات، وكان دائم السهر في الأماكن التي تؤدي فيها رقصات خلال زيارتها لأمريكا.

وقالت إنه حينما رفضت الزواج من كيسنجر وتجاهلته أكثر من مرة لأنها كانت متزوجه، ذهب للزواج من امرأة تشبهها بالكربون واسمها نانسي ولكنها أطول منها.



