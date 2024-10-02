شاهد رد فعل قادة الحرس الثوري الإيراني لحظة سقوط الصواريخ على إسرائيل





نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو يظهر قادة عسكريين من غرفة عمليات القيادة أثناء متابعتهم إطلاق عشرات الصواريخ على دولة الاحتلال، ولحظة إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل ومن ثم اتصلوا على ما يبدو بالمرشد لإبلاغه بالأمر.

وقال قادة عسكريين إيرانيين:"ماشاء الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله"، فيما عبروا عن سعادتهم بإطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب.